嘉義縣長翁章梁（右九）偕各界歡慶新行天一號橋通車。（廖素慧攝）

2001年桃芝颱風帶來土石流沖毀嘉義縣阿里山鄉豐山村與梅山鄉社後坪通行的橋梁，20多年來當地民眾靠便橋往返，觀光也大受影響，嘉義市嘉邑行善團捐造、原委會補助，合力完成「新行天一號橋」今（24）日通車，縣長翁章梁偕民眾歡欣鼓舞走新橋。

嘉義縣長翁章梁（穿襯衫者）偕地方鄉親歡欣鼓舞走新行天一號橋。（廖素慧攝）

「新行天一號橋」是落兩墩的預力工字梁橋，長100公尺、寬6公尺，整體工程款3815萬200元，由嘉邑行善團捐造，2023年7月完工，接著原委會補助1150萬元建造引道施工，今年3月完工後驗收，本月24日舉行通車典禮。

原委會主委曾智勇、林業保育署嘉義分署長張岱、林鐵處長黃妙修、阿管處長洪維新、嘉義縣議長張明達、嘉邑行善團理事長徐文志、阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山共同見證新橋通車。

翁章梁表示，嘉邑行善團協助嘉義縣興建多座橋梁，為偏鄉交通幫助很大，「新行天一號橋」是行善團在全國各地興建的第617座橋梁，從決定援建到完成歷經了6年。

翁章梁說，這6年來克服種種困難，包括新冠肺炎疫情、物價上漲、工區偏遠、包商意願低致經費不斷提高，後來原委會配合橋梁型式改變及物料上漲，原補助580萬元的引道經費也提高為1150萬元，保障了偏鄉民眾交通權益。

翁章梁特別致贈鄒族工藝家汪啟聖以樟木雕刻的橋樑木雕紀念品，給嘉邑行善團留念，表彰行善團集結社會善心資源舖路造橋的精神。

嘉縣府民政處長楊健人指出，2001年桃芝颱風重創豐山村，土石流沖毀乾坑溪、蛟龍溪與石鼓盤溪上的橋梁，因地質、水文及河床不穩定，20多年來豐山、社後坪兩地400、500名民眾只有便橋可以通行。

楊健人說，新行天一號橋橫跨石鼓盤溪，是阿里山鄉連接梅山鄉道路上最後完成興建的橋梁，也是完成了地方鄉親企盼20多年的願望。