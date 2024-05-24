李銘順、李銘忠兄弟檔今（24日）出席公視新實境《歐吉桑騎士：關於阿順阿忠的中年危機？》媒體茶敘。2人對於首次合作，抱持興奮又緊張的心情，「沒想到製作組會找我們兄弟合作，更沒想到第一次搭檔不是演戲、是主持」，2人將於6月開始環台，造訪台灣7個地點，在當地挑戰不同任務。

李銘忠在年初向交往10年的女友求婚成功，今坦言婚禮進度還在討論，哥哥李銘順當場被追問會包多少紅包，他笑言，屆時要看李銘忠在節目裡如何「伺候」他，「包多少要看他對我多好，給他一個月時間，觀察他在節目中表現」，李銘忠大笑表示，他一定會為了紅包鞠躬盡瘁。

李銘順為節目考取台灣機車駕照。（侯世駿攝）

李銘順以精湛演技獲獎無數，近年以《做工的人》、《逆局》獲頒金鐘獎殊榮，李銘忠曾在受訪時透露對於他的崇拜，更吐露想到戲劇上獲得兄長的肯定。李銘忠今被問到會想靠實境節目讓李銘順刮目相看嗎？他笑言，「戲劇沒辦法挑戰，現在要靠綜藝」。

但實際上李銘順對李銘忠滿是稱讚，主動提及李銘忠今年以《（真）新的一天》、《少男少女》入圍台北電影獎，「他現在已經打壓我了，入圍2個北影，很厲害」，言詞中都是對於弟弟的欣賞。

對於入圍2項北影，李銘忠相當謙虛，表示沒想過會發生這樣的光榮時刻，「我這一生中沒有想過會入圍2項，算是一種人生紀錄，但說真的入圍2項壓力更大」。

李銘忠有多年的騎車經驗。（侯世駿攝）

他說，他不敢把其他入圍者當作勁敵，「大家都是影視界的好友，大家都很優秀。如果真的有人說我陪跑，我也很樂意，因為這算是正面的稱讚」。

李銘順、李銘忠兄弟都在演藝圈發展，卻因為都忙於工作，私下聚少離多，鮮少相處，李銘順說：「真的很少，有次疫情不能回去，才剛好在台灣一起過年」。李銘忠也說，那年真的很特別，沒想過竟然是在台灣才有機會一起過年。

李銘忠（左）、李銘順兄弟將於下月環台。（侯世駿攝）

兄弟合作怕會吵架嗎？李銘順笑言，有吵架就是要讓觀眾看到，「但我覺得不會啦，因為我們都是歐吉桑了」，李銘忠也說，2人私下真的很少吵架，就連一起運動、露營、挑戰任務都是從來沒有一起做過的事。

2人為了騎機車環台，日前在台灣通過筆試，他們都對台灣路上的中文指示感到困擾，李銘順自嘲他是筆試時最後一位離開考場的，「台灣考機車駕照跟馬來西亞都很難，尤其台灣路上寫華語，馬來西亞是英語，我筆試最後寫完猶豫很久，大概10題是模糊的。」李銘忠也坦言，在選擇每一題的答案時都考慮很久，尤其看到身邊同學一位位離開，心中的緊張感也不斷加深。

李銘忠（左）、李銘順兄弟將首次合作。（侯世駿攝）

他們比較台灣跟馬來西亞的交通規則，認為最大差異是兩段式左轉，李銘忠說：「台灣很多關於道德的規則，馬來西亞都是純規則，最大不一樣就是待轉區，真的有點混亂」。