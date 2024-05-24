今年70歲的劉月華，20年前為了學習更多照顧失智公婆的技巧，年近半百時參加照服員訓練班，完訓後更順利考取照顧服務員單一級證照。以同理心感同身受地照護服務長輩，劉月華成為機構內最亮眼的「照服大姊」。

劉月華（中）多年照服經驗，讓長輩更能獲得貼心照顧。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

劉月華說，看到被照顧者露出開心的笑容，就是她服務的最佳原動力，「我用心的服務，希望以後也能被這樣照顧」，起初與長輩溝通困難令她受挫，在自身努力及同事協助下越來越熟練，有感於專業證照的重要性，2003年報名夜校衝刺考照班，憑藉多年實務工作經驗，讓她第一次考試就通過，至今將滿20年，仍然充滿對工作的熱忱。

劉月華（左）陪伴長輩運動，看見長輩們日漸進步，讓她更有服務動力。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

一頭發亮的銀髮襯托出劉月華的爽朗，她說，起初最常被質疑體力與反應跟不上年輕人，但新服務個案僅需一天就會被她的專業與熱情感染而完全改觀，她本身是高齡，所以最能體會長輩的心情，「長輩囡仔性」，有時住在機構的失智長輩會突然想回家，較年輕照服員束手無策時，她總能用哄的方式轉移長輩想家的念頭，又或是當失智阿公跟家人溝通產生衝突時，她也能適時以長輩能理解方式協助，讓被照顧者能感受家人用心。

屏東縣政府長照處長陳桂敏表示，照顧服務員是二度就業的熱門選項，中高齡照服員工作穩定、敬業且有責任感，是長照人力的主力，長照處除了鼓勵有興趣民眾參訓外，更鼓勵完訓照服員報考單一級證照檢定，縣府結合美和科技大學進修推廣部，在6月22日、23日及29日、30日連續兩周六、日，辦理「單一級照顧服務員證照輔導加強班」，除針對照服員工作內容加深學科專業知識外，也加強輔導各項術科技能，提升縣內住宿式機構照服員專業技能與照護新知。