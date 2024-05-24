在台灣，貧血人口相當普遍，其中「缺鐵性貧血」是最常見的一種，並且女性發生比例高於男性。而製造紅血球內血紅素的原料是「鐵」，若身體缺乏鐵質，則會導致紅血球發育不良，造成紅血球的攜氧量降低，因而無法將氧氣輸送到身體的每個部位，進而引發身體不適，故適當攝取鐵質相當重要。

「缺鐵性貧血」可透過抽血數值檢驗出來，貧血常見的症狀有臉色蒼白、頭暈目眩、疲憊、胸悶、心悸等；而發生的常見原因，主要是尚未停經的女性，逢月經週期出血量過大或周期過長，而造成鐵質流失；婦女孕期鐵質補充不足；素食者缺乏動物性鐵質的攝取，以及腸胃道問題造成的出血等等。

常見的治療方式，包含補充口服或靜脈注射鐵劑，也可從日常飲食中補充含有鐵質的食物，例如牛肉、豬肉、肝臟、海鮮、雞蛋、紅豆、芝麻、菠菜、莧菜、甜碗豆、紅鳳菜等。需要注意的是，在補充鐵質的同時，需搭配維生素C一同補充，才能促進鐵質吸收；反之，茶類與咖啡容易影響鐵質的吸收，因此建議適量飲用，並在補充鐵質時避開使用。

日常要多留意身體狀況，並保持均衡飲食及規律作息，若出現身體不適，一定要盡速就醫，交由專業人士判斷，才不會延誤治療。