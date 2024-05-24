一名14歲的俄羅斯男學生大衛在這個月學到一些新技能，即發現用AK-47突擊步槍（kalashnikov）準確射擊比用手槍更困難。作為俄羅斯基本軍事訓練的一部分，大衛和其他學生一起試用這些武器。這是俄羅斯學校近期祭出的一項特色計畫，而這項軍訓計畫原本在蘇聯最後幾年被取消，但自俄烏戰爭爆發以來，又重新引入。

據路透報導，在俄羅斯南部的城市佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz），穿著迷彩服的十幾歲男孩在教官的注視下輪流開槍並練習急救。黑髮、戴著眼鏡的瘦長男孩大衛說，「用手槍射擊更容易，但用突擊步槍瞄準更困難。」他說，槍械練習將讓他未來的生活「更輕鬆」，因為俄羅斯的年輕人須服兵役，而烏克蘭戰爭現已進入第3年。

退役海軍中將、現任俄羅斯北奧賽提亞（North Ossetia）地區領袖梅尼亞洛（Sergei Menyailo）在對年輕人的演講中提到俄烏衝突，並告訴他們，訓練將幫助他們「在團隊中履行軍事職責」，他們總有一天會戰鬥。

俄羅斯教育部自2022年底頒布該法令，將基礎軍事訓練納入學校課程，作為「生命安全基礎」科目的一部分。批評者認為，這是自戰爭開始以來，俄羅斯社會日益軍事化的一部分。

支持武裝部隊的志願者組織當地負責人坎特米羅夫（Boris Kantemirov）表示，訓練提供士兵需要的技能。訓練場的槍聲在背景中響起，他告訴路透，「每個人都必須能夠拯救生命、使用武器並保持強健體格。」