為協助民間10戶以上公寓大廈或大型建築物邁向低碳化智慧趨勢，高雄市工務局針對雨水貯存滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統以及公共區域增設電動車充電裝置等五大項目予以補助，今年延續智慧雲補助計畫，即日起受理申請至10月30日截止，總補助經費共400萬元，補助金額每案每項10萬元到30萬元不等。

今年延續智慧雲補助計畫，即日起受理申請至10月30日截止。（圖／高雄市工務局）

工務局局長楊欽富表示，淨零建築與智慧建築正成為全球顯學，為落實建築低碳化並減輕民眾設備費用負擔，高市府持續推動智慧建築專案，並著重於建築「智慧防洪」及「智慧節能」兩大方面推廣，以提升建築性能及節能表現，自開辦以來民間公寓大廈提出申請案共計16家，補助各項設備累計已補助41件。

高雄厝智慧雲補助計畫針對對五大項目予以補助。（圖／高雄市工務局）

大樓設置雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統可協助建築物管理者於智慧平台查看水資源情況及接收危害情事之緊急警報，以降低民眾財損風險。另外用水量觀測系統及公共區域用電量觀測系統可以紀錄民眾於公共區域用水用電習慣，配合傳輸至平台紀錄經電腦分析，改善用水用電習慣並調配用電設備之排程節能，達到節省水費及電費降低契約容量。其中，參與補助計畫的多城建設位於左營區大樓，110年度裝設用電觀測系統後，調整了公共區域的用電習慣，契約容量也從70瓩調降至55瓩，使建築物管理更加智慧化也有效的進行能源管控。

五大項目補助內容，包括雨水貯集滯洪設施觀測系統、公共區域用電量觀測系統及用水量觀測系統每案10萬內全額補助，最高以20萬元為限；淹水感測系統12萬內全額補助，最高以20萬元為限；而電動車充電設備則補助工程款的49%，最高以30萬元為限。工務局強調，每棟建物將不侷限只能申請一種項目可同時申請多個項目，且申請案經該局淨零智慧建築補助計畫審查會審查通過後予以補助。申請文件及相關補助資訊可至「高雄市政府工務局建築管理處」網頁-公告事項（網址：https://build.kcg.gov.tw/）查詢。