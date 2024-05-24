韓劇《畢業》由鄭麗媛搭檔小11歲魏化儁主演，講述補習班名師「徐惠真」重逢她最驕傲的學生「李俊豪」，譜出一段心動的姐弟戀曲，男女主角的師生姐弟戀以及競爭廝殺的補教業都成為熱門話題，男女主角接受專訪時，鄭麗媛提到這是一部「成熟戀愛劇」，更加碼自爆：「我第一次有床戲！」魏化儁在一旁聽到瞬間睜大眼睛和嘴巴，害羞的不敢多說話。鄭麗媛更放話：「不管各位期待的是什麼，都會超乎想像的！」

2人被要求在30秒內進行自我介紹，鄭麗媛思考一陣後，說出生肖、MBTI人格，甚至透露自家住處，笑問「這些是可以說的嗎？」呈現和劇中精明形象的反差萌，反倒是魏化儁很清晰地說明自己喜好的活動和食物，還不斷提到新戲《畢業》，鄭麗媛聽完驚呼：「什麼嘛？很會耶！」鄭麗媛感嘆自己其實和飾演的角色截然不同，「如果是惠真（角色名）一定會說的很好，但我只會結巴。」魏化儁立刻曖昧說：「這就是妳的魅力！」

鄭麗媛時隔2年接演連續劇，她表示一聽到是浪漫愛情劇，導演又是安畔錫，未看劇本先答應演出，她還透露提前得知男主角候選名單，雖然自己沒有決定權，但當下私心希望是由魏化儁演出，「因為是我要對男主角感到心動啊」，鄭麗媛也用「夢幻的默契」形容這部劇，她表示所有演員都極有默契，「尤其和俊豪（角色名）默契真的太好，好到相信開播後一定會大紅！」

魏化儁和鄭麗媛為演出劇中的補教名師，特地與韓國補教業聚集地「大峙洞」的講師夫妻見面，學習寫板書和練習教課技巧，鄭麗媛沒想到這次台詞比過去飾演檢察官更多，笑言已經接受自己的命運，「總是接到話多又愛說明的角色。」魏化儁原本擔心自己演多了沈重的角色，這次卻要詮釋活潑魅力的浪漫愛情劇男主角，但他慶幸是和鄭麗媛對戲，「跟先前的擔心完全不同，非常自在，見到對方就想開玩笑。」

這是2人首次合作，魏化儁坦言對鄭麗媛的第一印象是「高冷路線」，「因為我也不是很親和的個性，所以擔心過怎麼相處。但第一次見面時，反而是她很大方，甚至有點傻乎乎的，充滿了可愛的魅力，也有點呆萌，因為這樣相處起來更輕鬆，相處得越久，也越來越常和她開玩笑。」他們會在拍攝現場討論彼此的MBTI人格，甚至因此笑到流淚，還一起比劃格鬥運動，鄭麗媛大笑說：「拍的是愛情戲，結果是透過格鬥技變熟。」

《畢業》於Hami Video平台獨家首播，每週日、一更新上架，前6集免費看。