台南一中3學生發起的藐視國會抗議活動在中西區228紀念館舉辦，現場迅速集結500人。（程炳璋攝）

藐視國會台南場活動下午集結約500人，每人都手持特種不同的自製標語。（程炳璋攝）

立法院藍綠白3黨攻防紛爭延燒全台，各縣市串聯發動藐視國會抗議活動，台南一中3名高3學生24日在228紀念館前廣場發動靜坐抗議，經過網路號召網友響應，現場集結超過500人。

台南一中蔡姓、洪姓、劉姓3名高3學生近日從網路、新聞上關注立法院3黨攻防紛爭，彼此討論，原本想北上響應抗爭，要求退回藐視國會法案，但礙於缺乏旅費，改找幾個同班同學，24日一起在台南車站前抗議。

他們將訴求發到網路threads號召，立刻獲數百名網友響應活動。迅速從學生團體間傳開，有民團協助申請集會，改在228紀念館前廣場。

3人先取得家長支持，再向學校告假，老師叮囑學生注意安全，隨即成行，現場參與民眾自發贈送飲料、點心，高舉各種自製抗議標語，過程平和。

「分科可以等 黑箱不能忍」、「我在台南上公民課」、「不是所有高中生都是小草」靜坐活動由民眾自動提供水、飲料與點心，自帶標語，現場約500人聚集，有綠營民代要送飲料慰問，遭主辦單位拒絕政治人物參與。

蔡姓同學表示，雖然民進黨立院黨團是少數，也要尊重少數的意見，盼藐視國會法案退回逐項審查討論。希望活動透過寧靜的舉牌靜坐，和平表達想法。

洪姓學生表示，通過藐視國會法案的過程未充分表達民意，沒有討論，就沒有民主，是這次集會靜坐的訴求。

劉姓同學表示，發起活動構想是3人在下課時討論的結果，正逢太陽花運動10周年，希望這次的活動跟10年前一樣有效果。

蔡姓同學強調，3個發起人都沒有政黨傾向，在學校也未參與任何政治社團，家長幾乎不碰政治，甚至是藍白的支持者，這次都是第1次舉辦社會運動，單純認為立法院須考慮少數政黨的意見。