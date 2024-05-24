高雄港第一港口北防波堤開放垂釣區位置圖。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄港是台灣最大商港，經常吸引大批釣客前來朝聖，繼先前港務公司開放高雄港3處垂釣區後，今年又宣布再開放高雄第一港口北防波堤提供民眾垂釣使用，從5月1日起，平常單日進場垂釣人數均達50人以上，假日更可達百人以上。

港務公司原先已開放的3處釣點包含台電灰塘防波堤堤道、旗后山下舊台機造船廠旁護岸及第二港口北防波堤，港務公司宣布，今年5月又開放第一港口北防波堤，開放時段為每日上午6點至下午6點。至今，平常單日進場垂釣人數均達50人以上，假日更可達100人以上。

高雄港垂釣區管制站人員確認身分並掃描通行碼。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

為了維護該垂釣區周邊環境及民眾垂釣安全，於第一港口北防波堤開放垂釣區設置景觀廁所外，並於海側設置安全護欄及設置12組救生設施含救生梯、救生圈。

港務公司提醒，釣客前往商港開放垂釣區從事釣魚活動前，請事先透過「港區垂釣預約APP」查詢港區天氣狀況及釣點開放情形，並進行預約報名與取得通行碼。進入垂釣區前，應由管制站人員確認身分並掃描通行碼後，才可進入垂釣區，垂釣期間則應全程穿著安全裝備，並遵守「台灣港務股份有限公司垂釣區管理要點」第六點各項規定，以維護人身安全。

除了4處釣點外，高雄港其餘區域均為非開放垂釣場域。如於非開放地點從事垂釣行為，將違反商港法第36條第2項規定，並依商港法第71條規定，移送由航港局或指定機關處新臺幣600元以上3000元以下罰鍰，並得沒入其釣具。