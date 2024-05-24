女星李千娜以參加歌唱節目選秀選手身分出道，加入演藝圈後還演出不少熱門電視劇，在影視歌都有亮眼成績。李千娜今年3月才順利生下兒子，產後迅速回歸幕前，今（24）日分享到小巨蛋為頒獎典禮彩排花絮，辣穿露肚裝洩真實身材，連女星陳庭妮都留言讚嘆。

李千娜是明（25）日hito流行音樂頒獎典禮表演嘉賓之一，今日現身小巨蛋彩排，產後2個多月的她穿了一套白色套裝內搭短版黑色背心，兩截式設計讓她的小腹被看光；但李千娜身材完全看不出生過3個小孩，平坦零贅肉體態相當不科學，她的演藝圈好友陳庭妮也忍不住驚呼，「這個身材合理嗎」。

李千娜露肚裝洩產後2個月身材。（圖／摘自李千娜Instagram）

貼文底下一票粉絲也被李千娜辣得不要不要，紛紛留言誇她，「太厲害了，恢復得超快的」、「好瘦喔」、「這肚子不合理！會不會太美」、「怎麼肚子這麼平，好厲害」、「好不科學的媽媽」。

年輕時有過一段4年婚姻的李千娜，當年與前夫育有一對兒女；在2023年10月宣布與男星黃尚禾結婚喜訊，同月再公布懷孕3個月，今年3月29日平安生下小兒子Yellow，升格3寶媽。