賴政府甫上任，勞動部長何佩珊在立法院備詢時，說出聞所未聞的「創新」見解。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，針對勞保基金財務危機，何部長一句「撥補就是改革」，突破一般人對「改革」定義的基本認知，還打臉前任蔡政府所力推的軍公教年金改革，更瞬間讓學者研究、勞保精算報告成為廢紙。

全教總嚴厲譴責勞動部長對於年金制度的不負責任發言，並對賴清德政府提出強烈質疑。如此昧於事實、自欺欺人的態度，等同犯下再次延誤改革時機以及不斷擴大問題等兩項嚴重疏失，如何令全體國民安心？ 新內閣必須嚴肅面對此問題，提出具體改革方案及時程。

全教總表示，賴清德總統在就職演說時，對千萬勞工做出「政府在勞保不會倒」的承諾，身為執行政策的政務官，應是積極面對勞保基金的根本問題，並提出解決之道。豈料，何佩珊部長竟強調政府挹注、撥補勞保基金已經4年了，政府負最終支付責任「就是一個改革」。

根據勞保局的精算報告，勞保基金目前已處於支出大於收入的赤字狀態，預估在2028年就會破產，當年政府必須撥補新台幣1,267億，且此缺口每年將以倍數持續擴大，到2059年達9000億元。請問哪一個政府財政經得起這樣的「改革」？

勞保是社會基礎保險，是眾多受僱者的老年照顧來源，政府給予適度撥補以維持社會保險的健全，全教總強調並不反對。然而，勞保的財務危機應就制度面的收支衡平及財務建全先做合理的制度調整，才是勞保制度永續的基礎。

全教總指出，反觀2016年執政的民進黨以「退撫基金面臨破產危機」為由，主張非改革不足以救年金，甚至將軍公教汙名成國家罪人，最後改革的責任完全由公教受僱者承擔，反而絕口不提撥補。

全教總說，若非111年公教退撫條例修法時，團隊積極遊說朝野立委同意納入「撥補法制化」，政府將完全逸脫雇主責任。更可惡的是，2024年政府連應依法撥補的數額也未到位，當勞動部長用「撥補就是改革」的謊言欺騙勞工時，請新內閣先積極解決依法不足的公教退撫撥補，才是正確的做法。

全教總嚴正要求新政府應整體檢討此前軍公教年改錯誤方案，保障公部門受雇者權益，嚴肅面對退撫基金潛藏債務，除了足額撥補退撫基金，並應返還於年改時，與退撫基金毫無關係卻被刪除的「年資補償金」；且應正視面對潛藏負債13兆元的勞保基金提出改革方案，才是保障全國所有職業別的受雇者退休權益負責任的政府。