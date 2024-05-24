台南市鹽水區三和里防汛道路旁的水仙元帥廟廣場，24日下午3時發生一起不幸命案，莊姓男子與郭姓男子原為兒時玩伴，當天因細故口角，郭男竟衝入廟內持利剪刺入對方腹部，遭一旁眾人拉開，他見莊男倒地不起，突然自戕身亡，莊男送醫急救中，郭父勸架時手指遭劃傷，性命無礙。

28歲郭男與29歲莊男是從小在庄頭一起長大的玩伴，2人原本感情交好，莊男平時經常答應郭男的求助，近日莊男約郭男一起北上台中參加好友的1場公祭，遭到郭男拒絕，莊男頓感不忿，抱怨過去幫忙對方，這次求助卻遭拒絕。雙方24日約在「庄頭廟」談判。

莊男與郭男24日從爆發激烈口角，演變到最後毆打在一起，只因小事反目成仇，在場的親友雖不停勸架，可惜衝突愈演愈烈。

郭男突然暴怒，走回廟內拿出利剪，朝對方腹部就刺，莊男受傷倒地不起，一旁勸架親友合力將2人拉開，郭男父親的手指因此遭利刃劃傷。行凶後的郭男自行走到一旁，突然自戕，當場鮮血淋漓，民眾趕緊報警，另叫救護車到場救人。

案發後，郭男被送往佳里奇美醫院，莊男送往麻豆新樓醫院各自急救，郭男因傷重不治，莊男無生命危險，惟急救後仍在麻醉昏迷中，郭父則受輕傷。

警方封鎖命案現場，初步找在場證人收集供詞，將等莊男清醒後，進一步偵訊當事人，還原現場狀況與肇事原因。

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