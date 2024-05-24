朱氏家廟24日舉行修復工程上梁典禮，梁上掛有天燈、紅布、粳粽以及青布等吉祥物。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

歷史建築新埔朱氏家廟24日舉行修復工程上梁典禮，縣長楊文科偕同朱氏家廟管理人朱建全等人，循古禮焚香獻酒，祈求天地眾神、魯班仙師及大樑龍神保估修復工程順利。楊文科感謝文化部文化資產局的支持，並表示上樑象徵主體結構完成，建築將更穩固堅實，保佑新埔朱氏家族後代子孫平安。

新埔朱氏家廟位於新埔鎮和平街上，建築規模為一堂三橫之三合院，堂號為沛國堂，原為朱氏某房子孫搬到新埔之住屋，後因宗親見此地風水極佳，於大正七（1918）年間協調改建為家廟（公屋），定於每年10月25日祭祀朱氏子孫的共祖祖先南宋理學家朱熹，一直承傳至今。

文化局從2009年起推動新埔宗祠博物館計畫，執行范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、新埔國小校長宿舍、張氏家廟、劉家祠、潘屋、朱氏家廟、吳濁流故居及上枋寮劉宅等共10處修復工程。其中新埔朱氏家廟修復工程於去年5月開工，預計今年11月28日竣工。

文化局解釋，此次上梁儀式，梁上掛著天燈、紅布、粳粽以及青布等吉祥物，各自代表天、地、人、以及青龍，闡揚大梁肩負著承天、接地、天人合一、萬事和諧的重任，彰顯的內涵意義深遠不凡。

歷史建築新埔朱氏家廟自2014年起獲文化部文化資產局持續協助，陸續補助辦理修復及再利用計畫、修復及再利用設計暨緊急搶修工程、修復及再利用工程，總計金額新台幣3498萬元，其中縣府配合款800多萬。此次展開的修復工程文化部再造歷史現場專案計畫，共核定補助新台幣3000萬元，由黃天浩建築師事務所辦理設計監造，工程由潤昶有限公司承攬。

朱氏家廟管理人朱建全則感謝文化部、縣府、議會、及建築、營造團隊等貴人相助，修復朱氏家廟，未來將配合3街6巷9宗祠計畫，讓新埔旅遊在文化深度上提昇。文化局承諾將與新埔鎮公所攜手，全力推動文化觀光，讓新埔鎮風華再現。