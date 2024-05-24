這張「柴犬迷因」梗圖你一定看過！本名「Kabosu」（かぼす）在2013年靠著一張鄙視眼神的柴犬梗圖「Doge」紅遍全球，Kabosu去年才剛過完18歲生日，如今飼主在IG限時動態證實「Kabosu」已經在今天（24日）離世。

除了風靡全球的網路迷因外，2013年12月美國2名軟體工程師以Doge梗圖發行了加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），影響範圍擴及全球財經，2019年受到億萬富豪馬斯克青睞後，價值更一夕躍升，成為市值十大加密貨幣之一。然而，「Kabosu」過世的消息一出，根據加密貨幣資訊網站CoinMarketCap的即時數據，狗狗幣價格開始出現下跌趨勢。

據了解，「Kabosu」過去就曾傳出健康問題。2022年，飼主曾在IG發文透露，「Kabosu的狀況非常危險，請世界各地的朋友們給我們力量」，而從飼主發布的照片也可見「Kabosu」當時已有明顯白內障，虛弱躺在主人旁邊，讓不少網友驚覺，原來在梗圖界十分有名的牠年紀已經不小了。

而Kabosu的主人在IG上公布去世的消息，全球很多網友紛紛湧上IG，留言哀悼，並感謝Kabosu帶給大家迷因梗圖的樂趣。