《財劃法》將修法，朝野共提出14個版本，台中市議員林昊佑24日質詢批評《財劃法》是「肥了中央、瘦了地方」。台中市長盧秀燕表示，目前國民黨版本對台中最有利，一年可多拿回300億，未來不需要賣土地及舉債，希望盡速通過修法。

市議員林昊佑表示，台中市2023年上繳2168億稅金給中央，卻僅拿回40％，《財劃法》不公，是「肥了中央、瘦了地方」，地方一致希望中央釋放更多財源，目前以國民黨版本5777億元為最多。

林昊佑提到，未來台中包括軌道建設需3000多億經費，市府有沒有配合款負擔，要看中央有無釋放一定財源。

市長盧秀燕指出，1999年之前，中央跟地方財政為中央6成、地方4成；之後修改《財劃法》，變成中央7成5、地方2成5；中央增加的財源是從各縣市府拿去的，現在地方22個縣市不是要政府多補助地方，而只是要拿回原有的。

盧秀燕說，《財劃法》1999年修法後，地方從4成變2成5，少了1成5，經過25年，也就是台中每年被多拿走約300億。而目前以國民黨版本最有利，每年可多拿回300億，未來台中也不需要賣土地及舉債，每年財務大致可以彌平。

盧秀燕說，這幾年地方政府財政收支差短，即是因1999年《財劃法》修正後，地方收入占全國比率減少了15％，期盼此次《財劃法》積極迅速通過，「台中市政府將大力支持！」