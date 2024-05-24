彰化市公所與台鐵公司合作推動彰化台鐵舊宿舍群3棟歷史建築修復工程，24日舉行開工典禮，總經費7836萬元，預計1年半後完工。（葉靜美攝）

彰化台鐵舊宿舍群進入第三期修復工程，，今日舉行修復工程開工典禮總經費7836萬元，預計1年半後完工，未來將規畫為文創團體進駐的空間，打造文創育成中心兼遊客中心；園區前2期工程已完成綠美化、打造舊宿舍廣場及開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術設施。

縣議會副議長許原龍從小在這裡玩耍、長大，對於園區開發樂觀其成，他出席今天的開工典禮時說，過去這裡是台鐵員工宿舍很熱鬧，有約400人居住，現在已沒落，希望透過整修，讓這裡重新美麗、繁榮。

文化部文資局副局長粘振裕表示，這是台鐵的土地，修復工程由市公所負責發包，並在修復後承租經營，可串連戶羽機關園區及後火車站，他說原本對修復抱持懷疑態度，沒想到林市長以4年時間竟做得如此成功，成為最受肯定的文化資產。

彰化市長林世賢指出，擁有百年歷史的彰化臺鐵舊宿舍群，於107年全區登錄為文化景觀，是台灣自日據時期至今保存相對完整的台鐵員工居住聚落，也是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地。修復工程不僅僅是為了修復建築物，更是將這片文化寶藏重新注入生機。

林世賢強調，彰化台鐵舊宿舍群不僅是一個建築群，更是一段富有故事的歷史長廊。透過這些改善工程，彰化台鐵舊宿舍群將逐漸煥發新的生命力，並融入讓彰化鐵道觀光軸線，為地區鐵道文化和旅遊產業注入新的活力，也將成為吸引更多遊客前來探索的歷史寶藏。

為延伸彰化鐵道觀光軸線，持續活化台鐵舊宿舍群，彰化市公所與台鐵公司合作推動彰化台鐵舊宿舍群3棟歷史建築修復工程，修復建築物包括彰化市彰美路一段8巷1號、8巷3、5、7號及8巷2、4號，總經費7836萬元，由文化部文資局補助65％、鐵路局出資35％，預計1年半後完工。