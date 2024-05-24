雲林縣府2020年推動口湖鄉萡子寮都市計畫變更將部分住宅區及工業區轉為「萡子寮產業專用區」，釋出24公頃產業區用地共畫成4區，雲林縣府24日舉行抵費地招標說明會強調，該產專區地形坵塊方整、交通便利、價格公道，歡迎水產精品相關業者及以供公害輕微工廠進駐，6月6日開標。

地政處指出，萡子寮漁港特定區位於雲林縣沿海四湖鄉及口湖鄉交界，雲嘉南濱海國家風景區範圍北端，與澎湖縣相望，具備良好區位優勢，可整合西部濱海旅遊軸線，形成「南安平、中布袋、北萡子寮」濱海觀光旅遊帶。

地政處說，萡子寮漁港特定區的抵費地自2001年起歷經13次公開標售皆無人投標，因近年來相關企業尋求可用工業區用地，2020年委由估價師重新評定工業區抵費地價，計標脫9筆土地、總計1528萬元。

縣府2021年推動萡子寮漁港特定區成為水產精品加值產業園區，提供業者物美價廉之產業用地，活絡地方經濟，都市計畫已於2022年10月完成產專區變更，可釋出24公頃產專區面積。

為讓投標者安心，地政處針對萡子寮漁港海水倒灌疑慮主動釋疑，去年萡子寮漁港因罕見超級藍月大潮又逢颱風外圍環流影響，造成海水溢堤漁港淹水，影響投資人信心，但前行政院長與縣長張麗善共同勘災後，已擬定短中長期計畫解決淹水問題，水利處近期也將辦理港岸築高應急工程發包，評估海堤延伸可性行，杜絕嚴重海水倒灌再發生。

雲林縣長張麗善出席說明會表示，箔子寮的水產精品園區已經規畫完畢、上網招標，歡迎縣內、縣外企業界關注，縣府制定獎勵投資實施要點，規模達到5000萬以上並雇用4成以上雲林縣民，縣府協助負擔一半地價稅及4成房屋稅5年。

張麗善說，縣府設有招商單一服務窗口，縮短設廠繁瑣法令與行政流程以及提供稅賦減免，本案放寬最小開發量體限制，由原總樓地板面積應大於基地面積法定容積50％，大幅下修僅需1樓面積大於土地面積35％，以降低廠商建廠成本。