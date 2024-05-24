隨著時序進入6月中上旬，天氣越來越炎熱，病媒蚊的活動也日益頻繁，尤其是排水溝等潮濕的地方，更是蚊蟲滋生的溫床。為了有效預防登革熱等蚊媒傳染病的發生，彰化縣員林市清潔隊在5月20日正式啟動全市環境衛生消毒行動，將持續清消到7月11日，杜絕病媒蚊孳生，預防登革熱。

員林市清潔隊長白滄行指出，每年清潔隊都針對全市各里公共區域及排水溝等病媒蚊易孳生處實施化學消毒防治噴藥，今年也不例外，從5月20日起於全市41里展開大街小巷及公共區域消毒噴藥工作，避免傳染疾病及登革熱發生，保障市內環境清潔衛生及維護市民生活品質。

白滄行表示，每年在清明節後天氣逐漸炎熱，梅雨及颱風季節時有降雨，常造成排水溝及低窪處積水不退，易形成病媒蚊幼蟲溫床，加上近年荔枝椿象蟲害大爆發，公共區域種植台灣欒樹、荔枝、龍眼樹等處於好發時間加強多次重覆性噴藥，以抑制大量繁殖。

白滄行強調，此次消毒行動涵蓋全市各區，特別針對積水地點、排水溝、垃圾堆放區等易孳生蚊蟲的場所進行徹底消毒。同時，我們也呼籲市民朋友共同參與，籲請民眾雨後48小時應落實「巡、倒、清、刷」清除住家室內外積水容器，避免孳生病媒蚊，保持家居和周圍環境的清潔，積極清理積水容器，避免蚊蟲滋生。