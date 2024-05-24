今年3月基隆工人拆除廢棄宿舍時，竟發現3個米袋內有人骨，趕緊報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊出3具人骨。其中一具遺骨經DNA比對確認為賴姓老婦，24日由家屬領回。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

今年3月基隆工人拆除廢棄宿舍時，竟發現3個米袋內有人骨，趕緊報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊出3具人骨。其中一具遺骨經DNA比對確認為賴姓老婦，24日由家屬領回。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

今年3月基隆工人拆除廢棄宿舍時，竟發現3個米袋內有人骨，趕緊報請基隆地檢署檢察官相驗，拼湊為3具人骨，警方後續組成專案小組偵辦，依現場2張疑似亡者姓名的破碎字條，其中1張拼湊出賴姓老婦，後經DNA比對確認身分，家屬今日領回賴姓阿嬤骨骸安葬，讓「離家」長達49年的賴阿嬤終於落葉歸根。

基隆港務分公司今年3月進行廢棄宿舍東暖新村的拆除工程時，意外發現1個米袋，拿起時米袋破裂掉落人體骸骨，工人立即向警方報案。警方鑑識人員在現場另外找出兩個米袋，裡面各裝有一具骸骨，經基隆地檢署檢察官相驗後，共拼湊出3具人體骸骨。

經警方拼湊現場留有的破碎字條，其中1張拼湊出姓名為賴姓老婦，警方一一過濾相關人，最後確認是新北市萬里地區賴姓民眾家族。

警方指出，賴姓老婦在1928年出生，1968年死亡，家屬於1975年間請撿骨師撿拾遺骨欲遷入塔位，但撿骨師卻將遺骨帶走後就音訊全無，迄今已達49年之久。

檢察官採集家屬檢體送法務部法醫研究所與3具骨骸比對DNA親緣關係，最終在DNA檢體比中，證明其中1具骨骸，正是失蹤長達49年的賴姓老婦。

檢方5月22日發函基隆市殯葬所將骨骸發還家屬，讓無名骨骸順利正名為賴姓老婦，家屬今日領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴老阿嬤終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。

至於另2具白骨的身分仍不明，現場另有一張破碎字條，寫有「林家祖先」，是否有關聯還要釐清。第三分局呼籲，基隆市、新北市的金山、萬里等地區，若有民衆在40、50年前左右，有同樣骨骸被撿骨師帶走情事，請與分局聯繫，將安排採驗檢體比對親緣關係確認骨骸身分。