日本《假面騎士系列》第4部平成系列特攝作品《假面騎士555》將迎來20周年，原班人馬半田健人、芳賀優里亞、村上幸平攜手新生代演員福田瑠美香推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》，村上幸平今（24日）來台宣傳，下午媒體茶會上作為假面騎士鐵粉的白潤音、大秀流利日文跟偶像告白，2人更一起大秀招牌變身的姿勢，不過村上幸平本人卻多次凸槌要求重來，讓全場笑翻。

村上透露，此次是他生平第一次造訪寶島，很開心能夠和台灣影迷近距離的見面，他透露一直很想到台灣和影迷們碰面，終於有機會成行。並分享，由於他扮演的「草加雅人」個性太以自我為中心，又會欺負主角，其實在日本觀眾反應不太好，甚至有網友留言要他去死，「看到都會很痛苦，後來就盡量不去看，但也會轉念想說是我演得好，才會被討厭，沒想到劇情安排草加死後，粉絲爆增，成為最受歡迎的角色之一」，所以很期待知道台灣觀眾對草加這個角色的想法。

村上幸平透露，此次是他生平第一次造訪寶島，很開心能夠和台灣影迷近距離的見面。（圖／孫伊萱攝）

村上笑說，知道《假面騎士》是產出很多佐藤健、吉澤亮等超多日本帥哥演員的系列作品，很開心也很意外可以加入演出陣容，自虧「像我這樣的人也可以嗎」，還能演出一個經典角色，更年年舉辦「草加祭」，和粉絲開心互動。此次來台，他一下飛機就忍不住先嗑了便當，也相當期待可以吃到小籠包、滷肉飯、擔擔麵、牛肉麵等美食，也許願能喝到威士忌和台灣啤酒。

白潤音作為假面騎士鐵粉，能和偶像同台相當害羞。（圖／孫伊萱攝）

天才童星白潤音近來以作品《老狐狸》獲得台北電影節最佳男主角提名，而他從小最愛的偶像便是《假面騎士》，去年《老狐狸》參與東京電影節時，他也大方在觀眾面前表現「變身」的演出，白潤音曾透露自己最大的願望就是希望可以演出《假面騎士》系列。村上今天在活動上，對於白潤音可以一字不漏的講完日文變身台詞，直呼很厲害，白潤音也表示自己很喜歡村上扮演的角色，因為草加變身需要很高的能量，能量不夠是會死亡的，可以算是最強的騎士。

村上幸平將於25、26日於台北、台中及高雄三地舉辦粉絲見面會，《假面騎士555 20th 復活的天堂》限定場預售套票威秀影城官網熱賣中，目前尚有零星票券可以購買。