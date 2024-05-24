鼓山分局新濱所警方於（23日）下午15時57分，在鼓山一路與大公路口巡邏時，攔下一輛未使用方向燈變換車道的小貨車。駕駛62歲陳姓男子身上濃濃酒氣，酒測結果為0.47毫克，超過法定標準值。就在警方對陳嫌宣告逮捕權利時，陳男忽然頻頻哀求「想去廁所，要大出來了」，並試圖離開現場，令在場警員一度驚愕不已，懷疑其藉故逃跑，立即上前將其控制。事後才知，陳男實因過度緊張而腹痛，無逃跑意圖。案件仍以公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

調查顯示，陳男於112年已有酒駕前科，駕照亦已遭吊扣。陳男坦承在上班時飲用藥酒及啤酒提神，卻未記取前次教訓，心存僥倖再次酒後駕車。本次違規事實包括酒駕累犯、駕駛已註銷車輛、吊扣駕照仍駕駛，以及未使用方向燈等多項違規行為，警方依法製單舉發。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，民眾如飲用較多酒精飲品，應有足夠的休息時間，體內酒精若未完全代謝，仍可能有酒駕的風險，請民眾切勿以身試法。

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