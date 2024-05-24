每個人面對感情問題時，解決方法都不一樣，有些人善於傾聽，有助於愛情更順利。《搜狐網》運勢專欄分享5星座組合在感情方面具耐心，願意傾聽另一半的心聲，滿足彼此的需求，使戀愛走得更長遠。

▎第5名、摩羯座＆巨蟹座

巨蟹座重視溝通與交流，遇到矛盾時都希望透過和平的方式解決，面對戀愛也是如此，不但會跟另一半講心事，也會耐心聆聽對方的話，暗自分析兩人感情發展到什麼地步，相處時存在哪些問題，摩羯座看待感情抱持相同看法，兩人感情自然長久。

▎第4名、處女座＆金牛座

處女座心思細膩，喜歡從伴侶的話語中分析事情，傾聽對方說話時用得詞彙，透過這些線索了解需求，金牛座也沉得住氣，與另一半相處時，雖然不太愛說話但善於聆聽，兩人在交往過程中，都願意聽對方訴說煩惱，害怕缺乏溝通會影響感情。

▎第3名、雙子座＆天蠍座

雙子座的傾訴慾強烈，就算不是感情，也願意與朋友分享心事，但不會只顧著自己說，也善於傾聽，喜歡有互動的溝通方式，而天蠍座雖然自帶神秘感，但面對親近的人會變得很健談，認為沒有溝通會成為分手導火線，交流多了才能讓關係更緊密。

▎第2名、天秤座＆雙魚座

雙魚座個性多愁善感，總是有太多說不完的話，或許在別人眼裡，他們是一個話癆，但在天秤座眼中，雙魚座善傾訴懂交流，有煩惱就直接說出口，他們喜歡傾聽愛人的煩惱，從中獲得安全感，雙魚座無論面對什麼都很有耐性，懂得感同身受，讓伴侶覺得溫暖又窩心。

▎第1名、水瓶座＆牡羊座

水瓶座和牡羊座個性比較直接，不喜歡在背後搞小動作，面對感情問題時，希望對方能有話直說，耐心並積極地解決問題，他們的想法都差不多，都是對事不對人，絕不把問題藏在心裡，從溝通中找到問題所在，改善兩人關係，深知逃避不是解決問題的方法。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。