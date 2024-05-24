富邦悍將前進台北大巨蛋與台鋼雄鷹展開3連戰，24日賽前邀請日職傳奇球星秋山幸二擔任開球嘉賓，副領隊郭泰源在今年3月西武獅OB賽時邀約好友來台他一口答應，秋山笑著說：「因為我們是best friend。」

「3月時他（郭泰源）跟我說你很久沒來台灣了，剛好有開球機會就來了。」秋山幸二在球員時期效力過西武獅和大榮鷹，2009至14年擔任軟銀總教練，他在西武時期與來自台灣的「東方特快車」成為好友，除了球員時代共同奮戰之外，秋山在掌軟銀兵符時，郭泰源擔任投手教練，攜手打造軟銀王朝。

兩人在今年3月西武OB賽時再見面，秋山笑虧一旁的郭總「球速很慢」，「但以前很厲害，同隊時我一直在中外野看他投球。」他提到，畢竟是過去曾留下輝煌成績的選手，投球、打擊動作都不會有太大改變。

時隔多年再次來台，秋山此行並沒有其他特別想去的地方，「這趟能來這裡就夠了，吃的郭總會負責，昨天也有吃些台灣菜。」被問到以往共識時的趣事，秋山與郭總異口同聲都說：「以前我們1個住三樓、1個住一樓，常常跑到對方房間去小酌、聊天，我們雖然1個是投手、1個是野手，但年齡相近、生活節奏也差不多。」

郭泰源只比秋山大了幾天，看到好友62歲仍保持絕佳狀態，笑說：「他都保持這樣，沒什麼變，像妖怪一樣。」秋山則分享自己的保養秘訣，「訓練融入在日常中，光是站的姿勢腹肌、背肌都要保持住，拿東西的時候也會注意要用什麼肌肉來做，從日常生活中每個小細節都有在落實。」

秋山繼續說：「吃的也是，從以前選手時期到現在都只吃八分飽，吃的量比運動的量自然就容易胖，那個（指郭總）就是有點喝太多、肚子就會出來。」