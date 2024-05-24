台中捷運日前發生隨機砍人案，案件震驚全台。台南市府對此回應，將加強公共運輸緊急應變SOP，並要求業者駕駛人員加強教育訓練，警方也與業者建立聯繫管道。而針對規劃中的台南捷運安全問題，市府也提出配置保全、加強維安、強化通報、提升見警率、加強宣導演練等5個改善作為。

台南因應砍人案，加強緊急應變作為 (圖片來源：台南交通局提供)

台中捷運砍人案震驚全台，台南市議員關心台南如何應對類似維安事件。台南市長黃偉哲承諾，應該對類似事件預做因應，並納入捷運安全規範中。台南交通局長王銘德表示，台南市目前公共運輸以公車為主、計程車為輔，後續將再強化客運業者緊急應變SOP訓練，交通局也提醒業者落實第一線人員的教育宣導，做到「事前防範」、「事件應變」與「事後復原」。

交通局長王銘德指出，公車若發生類似的緊急情況，可以馬上停車並應急處理，交通局制定「停、開、疏、報、護、送」的應急SOP，發生事件時司機應馬上停車、開門、疏散、報警、在確保安全的前提下保護乘客、如有傷者應立即送醫。王銘德補充，業者已和警方建立起聯繫管道，每輛公車駕駛座都會請業者再次檢視、張貼SOP流程，並醒目標示110、119報案專線，突發狀況時司機可參照處理。

針對台南捷運的緊急應變，王銘德表示，台南捷運目前雖然尚在規劃設計階段，但因應中捷這起隨機攻擊事件，台南市政府會加強捷運安全防範作為。交通局提出五項安全策進作為，包括配置保全人力、加強維安訓練、強化通報機制、提升見警率、加強宣導及演練等，藉此以維持良好應變能力，並確保旅客乘車安全。

台南警察局長廖宗山表示，已經責由各分局加強轄內大眾運輸系統、火車站周邊巡邏及守望勤務，也會加強維安預警情資蒐報作為。他並呼籲民眾如有在網路上發現疑似相關危害公眾安全言論，立即向警察機關報案。