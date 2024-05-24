瑩碩(6677)今(24)日舉行股東會通過每股配發0.4元現金股利，同時也順利完成董事全面改選，會後新任董事會一致推舉王建治續任董事長。王建治表示，過去幾年公司持續推進國內外合作案與藥證布局，目前逐步進入收成階段，今年預期仍有同業合作案可望抵定，以及多項新品會領證上市，加上子公司業績穩健成長，對公司營運展望抱持正向樂觀。總經理顏麟權指出，今年以來瑩碩的業務拓展順利，不僅再取得1張治療注意力不足過動症的台灣藥證，進一步強化精神科用藥產品線；公司與國內業者共同開發的治療特發性肺部纖維化藥物日前也成功授權美國，率先卡位市場，接下來瑩碩會在其他市場全力推廣，希望很快會有新的成果。