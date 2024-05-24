受惠認列藥移轉利益與子公司營運翻揚，瑩碩去年合併營收9.4億元，創歷史新高，並且重返獲利軌道，歸屬母公司稅後淨利2,186萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.43元，今日股東會通過每股配發現金股利0.4元。

今日股東會同時完成董事全面改選，選出董事7席(含獨立董事3席)，董事包括王建治(吉劭投資有限公司代表人)、顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)、許光陽、陳淑君，以及獨立董事陳純誠、陳中成、康照洲。股東會結束後召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過由王建治續任董事長。

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