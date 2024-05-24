花蓮縣某所國中到墾丁畢業旅行，沒想到，今(24)凌晨12點多，有五名同學在旅館內，不明原因出現嘔吐、頭暈，甚至想哭的症狀。現場目擊民眾表示，「他們像起乩一樣」；當中有學生透露，「在房間裡看到不明物體，還聞到一股奇特味道」，還有人大喊「看到靈異事件」。對於國中生集體出現詭異的症狀，民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問解析「卡到陰」內幕及化解方法。

墾丁畢旅5國中生集體中邪！民俗專家曝「卡到陰」內幕

廖大乙表示，「小朋友看到靈異事件，出現昏倒及噁吐症狀，就是煞到中邪，小朋友靈比較輕，亡魂、陰魂在那就被沖煞到，這就像乩童要入神時，人有靈魂跟生魂，當靈魂被抽掉，卻被魂進入就是中邪了」。

廖大乙解析學生「卡到陰」狀況。(廖大乙提供)

對於化解的方法？廖大乙建議「有宗教信仰的人，去向你的教主那拜拜祈求，像道教就可以去收驚，來給小朋友心靈上的撫慰、保平安！」

花蓮國中生到墾丁畢旅疑集體中邪。(屏東縣消防局提供)

事實上，事發後警消獲報，連忙將五名學生送醫，院方經初步診斷「這五名學生並非食物中毒，也沒有酒精反應，而是過度換氣症狀，經治療後無大礙已出院了」。