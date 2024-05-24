畢業季將臨，台南市府宣布將於明日（5／25）上午9時至12時，在南台科大辦理今年度第二場大型就業博覽會，市府預計將有90家企業、4,613個職缺在現場開出。市長黃偉哲表示，無論是畢業學子或想換跑道的求職者，都歡迎來參加就博會。

台南今年度第二場大型就業博覽會「台南好生活 台南呷頭路」將於明日（5／25）登場，舉辦地點定於永康區南台科技大學。市府說明，現場預計將有統一企業等90家廠商，提供4,613個工作機會。而活動現場也將提供「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職涯諮詢」及「美髮水噹噹」等服務。此外，民眾只要頭第3家履歷就有機會獲得無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組等禮品。

台南市長黃偉哲表示，自他上任以來，台南失業率由3.87降至3.5，並增加一萬個就業機會。他也強調，目前台南市的勞動參與率高達六成，為歷年最高。他補充，近期正逢畢業潮來臨，市府與南臺科大合作，讓畢業學子可以無縫接軌進入職場。他期盼藉由此次就業博覽會，能將台南打造成希望家園的幸福城市。

台南大型就業博覽會5／25登場。（圖／台南市政府）

勞工局長王鑫基表示，為鼓勵民眾可以多使用相關就業服務資源，當天就博會活動現場提供「希望家園．就業快餐車」宣導，協助求職者了解政府相關就業服務、職業訓練資訊。民眾參與台積電慈善基金會「2024高中職就業媒合X職業探索」工作坊，亦可獲得研習證明與相關好禮。

台南市府補充，此次就博會共邀集光洋應用材料科技、錸恩帕斯科技、艾爾斯半導體、南茂科技、台灣穗高科技、緯穎科技、直得科技、翰林出版事業、儒億科技、統一企業、大亞電線電纜、聲寶、官田鋼鐵、碳佐麻里、興南汽車客運、台灣無印良品、府城汽車客運、全聯實業等90家廠商，提供4,613個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元以上。