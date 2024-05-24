台南藝術界年度盛事「南瀛獎」將於6月1日啟動徵件，總獎金共計235萬元。本屆南瀛獎徵件分三大類別，包括平面創作類、空間與複合媒體類、影像與新媒體類等，開放本國籍以及持有居留證的外籍藝術家報名參賽。

台南藝術界年度盛事第27屆「2024南瀛獎」即將啟動，6月1日起正式開放徵件。台南市府表示，該獎項將召集全國知名藝術家擔任評審委員，以最嚴謹的評審程序選出南瀛獎得主，總獎金達235萬元。其中包括南瀛獎獎金50萬元、類別獎獎金10萬元、優選獎獎金5萬元、佳作獎獎金2萬元等，市府期望透過高額獎金廣徵全國優秀作品參與競賽。

台南市文化局長謝仕淵說明，南瀛獎是推動藝術發展重要的獎項，也是推動台灣藝術文化發展的重要平台。自1987年開辦以來，發掘無數極具潛力的南瀛獎藝術新星，南瀛獎以新營文化中心的展場作為得獎作品展出舞臺，提供優質展覽空間，期望藝術家將優秀作品帶到臺南，展現多元豐富的藝術能量。

南瀛獎6／1徵件起跑。（圖／台南文化局）

台南文化局表示，「2024南瀛獎」徵件分為平面創作類、空間與複合媒體類、影像與新媒體類等三大類別。且本屆獎項放寬國籍限制，無論是本國人或是持有本國居留證的外籍藝術家皆可以個人或團體形式報名。

台南文化局補充，新營文化中心也於6月1日起開放114年度的藝文展覽場地申請，全館五大展場免收展覽場地費。文化局歡迎藝術家及藝術團體踴踴躍申請展覽場地辦理個展、聯展、團體展。