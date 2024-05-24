桃園市議員徐景文24日於桃園市議會總質詢時指出，桃園市政府與國立陽明交通大學2019年簽訂合作意向書，將青埔地區將近7000坪的用地無償讓陽明交大使用，設置「智慧生醫教育研發及醫療園區」，但直至目前仍毫無進度。桃園市政府表示，此合作意向書已過期，若日後要合作將重新簽訂，但不排除收回用地、解除合約。

徐景文表示，2019年4月16日市府與國立陽明交通大學簽訂合作意向書，預計在青埔A19站旁，文德路、文智路及高鐵南路的街廓內，將國小用地改為文教用地，設置「智慧生醫教育研發及醫療園區」，原本預計今年完成第一期產學研發大樓等建設，至今仍毫無進度，建議桃園市府要求陽明交大盡快提出計畫，決策是「再續前緣還是終止合作」，呼籲市府妥善管理用地效率。

對此桃園市長張善政回應，當初簽訂合作意向書後，陽明交大幾乎沒有任何進度，當初簽訂三年，至今已經過期一年多，目前仍有在跟他們討論後續，希望他們的校區是對桃園有益的事情，包括實驗學校等，但是現在陽明交大仍在考慮，當初合作意向書內承諾的事情，陽明交大都沒有做到，所以需要和他們檢討，近期也會請陽明交大交出計畫。

桃園市教育局長劉仲成表示，從去年開始都有在跟陽明交大檢討過去的進度，希望他們能發展在地教育、科技及醫療方面的項目，也有請他們正式評估，須待陽明交大給出具體內容才能再簽合作備忘錄，由於先前給出的承諾事項都沒有做到，接下來須提出更實惠的方案，桃園市府才會同意簽約，若雙方的意願不高，並不排除收回用地及取消合作的選項，目前陽明交大仍有簽約的意願，需再行討論溝通。

張善政會後也表示，不僅有陽明交大有這樣的情況，許多用地也都沒有進展，除了國立海洋大學的進度有成及國立中央大學因醫院設置問題尚無進度外，包括陽明交大、國立政治大學及國立臺北科技大學皆沒有任何動作，也需要再檢討跟溝通。