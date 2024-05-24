而富采的庫藏股執行進度神速，公司公告第二波買回進度，總計買回7,500張自家股票，累計富采已經買回1.49萬張庫藏股，對照1.5萬張原定買回目標，執行進度高達99.3％，富采原定買回期限為6月10日，從富采公告的買回進度，此次庫藏股可望提前達陣。

富采24日發出新聞稿表示，於董事長彭双浪領導下，積極推動One Ennostar集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3＋1 長期發展策略」，使集團於車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。

范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，曾擔任生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，在擔任晶電高階主管期間更引領晶電揮別過去LED產業的削價競爭，不僅積極優化產品組合，更匯聚母集團富采控股的資源，前瞻部署次世代顯示技術Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

唐修穆熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域，在隆達任職期間更負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、大陸廠區建設及運營等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。過去幾年，更在集團重點發展3＋1的車用領域上，領導團隊具體導入歐美主要客戶的光電模組重要專案。

此外，富采集團財務長暨發言人職務也進行異動，由劉興嘉擁有近30年光電產業及海外財務管理各領域經驗，專業知識豐富，對公司的財務發展提供極大的支持。