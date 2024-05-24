捷克總統帕維爾（Petr Pavel）週四（23日）在合法賽車場的賽道上騎摩托車競速時摔車受傷，送往醫院就醫，總統辦公室稍早表示，他的傷勢並不嚴重，但還需要留院短暫觀察，未透露更多細節，這不是他第一次因為熱愛摩托車，而惹上麻煩，去年他被民眾拍到騎車未戴安全帽，並為此公開道歉。

Czech President Petr Pavel was hospitalized after the accident.



“The President of the Republic was injured while riding a motorcycle. The injuries are not serious, but will require short-term observation,” the office of the head of the country said.



Local media add that this… pic.twitter.com/Veg0S7GAUr — Leandro 🇷🇺 (@leandro_ptbr) May 24, 2024

捷克警方表示，本次事故發生在封閉賽車跑道上競速，而不是在道路上，因此不會進行調查，62歲的帕維爾總統以熱愛摩托車著稱，目前已知他騎著一輛BMW R1200 GS進行賽道比賽。

#BREAKING : Czech President Petr Pavel hospitalized after a reported motorcycle crash.

Local media writes he is being looked over in a military hospital following the incident on a closed track. #CzechPresident #PetrPavel #MotorcycleAccident pic.twitter.com/ihmKm4PgTF — upuknews (@upuknews1) May 24, 2024

帕維爾總統曾是北約高級將領，於2023年3月當選為捷克總統。在就職幾週後，他曾騎摩托車前往鄰國德國的南部邦——巴伐利亞邦。

帕維爾當時在社群網路X平台上貼文表示：「陽光、順風以及加強與巴伐利亞朋友的睦鄰關係，為何不把興趣與實用結合起來呢？」

本次事故是帕維爾最新的受傷事件，今年（2024）4月，他在靶場射擊時也受過傷。當時他的辦公室表示，這位前將軍在使用配備瞄準鏡的步槍射擊時，眉毛附近輕微割傷。