嘉義縣長翁章梁當拍賣官，將優質阿里山咖啡豆高價拍出。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

2024嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽盛況。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

國內最具規模、競爭激烈的咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」，今年有170件生豆，比去年增加66件，24日決賽後由縣長翁章梁拍賣優選咖啡豆，獲得藝伎水洗組特等獎的鄒築園15公斤裝生豆，喊價熱烈，最後以30萬6000元高價賣出。

嘉縣府農業處指出，嘉義縣咖啡產品主要在大阿里山區，今年全縣咖啡種植面積約150公頃，每公頃收成約2400公斤咖啡豆，透過阿里山莊園咖啡精英交流賽提升阿里山咖啡品質及品牌力，今年參賽件數大增，水洗處理組40件、蜜處理組32件、日曬組40件、藝伎水洗組31件及藝伎其他處理組27件。

阿里山咖啡是嘉義縣新興農特產業，為與國際接軌，今年特別邀請3位日本職人及1位韓國職人擔任評審團委員，共有21位專業職人及知名咖啡飲品業者組成感官評審、技術指導及烘豆團隊進行評鑑。

決賽結果出爐後開始媒合買家，參賽豆採訂價搶標，得獎豆採喊價競標，翁章梁擔任拍賣官，競標激烈，也有買家打電話競標，各組15公斤裝的特等獎生豆經他妙語如珠催價，都高價拍出，水洗組19萬元、蜜處理組12萬元、日曬組21萬1千元、藝伎水洗組30萬6000元、藝伎其他處理組27萬元。

翁章梁表示，每年的阿里山咖啡媒合會，都吸引來自台灣各地買家特地前來，因為大家知道，台灣最好的咖啡就在嘉義，阿里山也是世界最好的咖啡，透過搶標及競標，大家能將嘉義的優質咖啡帶到各地分享給更多咖啡愛好者。