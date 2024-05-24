泰國亞洲航空（Thai AirAsia）一架空中巴士A330由關西國際機場飛往曼谷航班設備故障，今天（24日）兩度起飛後折返。

綜合日本朝日放送電視台、JX通信社報導，泰亞航X613號航班在日本時間今天上午10時07分從關西機場起飛，起飛後駕駛艙儀表板顯示機輪未收妥，航機洩油之後返航關西機場，中午12時51分降落。

經過檢查，X613再度於下午4時50分起飛，然而航機儀表板再度顯示同樣的問題，航機只好再度於下午5時40左右洩油，返回關空。

有機上旅客在社群平台發文描述第一次返航稱平安無事落地。還有網友好奇「會嘗試第三次起飛嗎？會成功嗎？」

根據飛航追蹤網站FlightRadar24資訊顯示，執飛X613號航班的機型是空中巴士A330-300，原計飛行時間6小時左右。

全球多家航空公司均使用A330-300載客，包括台灣的長榮與華航。這個機型已於2020年停產。