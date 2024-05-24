賴清德520就職演說備受外界關注，談兩岸捍衛台灣立場，大陸央視新聞官方22日發文「反台獨」，許多大陸明星一如往常轉發相關貼文表態，不少台灣藝人包括侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、楊丞琳等都相繼轉發，還有大陸網友整理出台灣名人的表格，分別記錄下有轉發、沒轉發的台灣藝人。對此，周杰倫被網友點名，驚呼：「很聰明」。

近日有台灣網友在Dcard以「中國瘋狂要求台灣藝人表態」為題發文，轉貼大陸網友製作的列表，特別把台灣有轉發、沒專發貼文的藝人都標記出來，其中有網友點名「周杰倫」才是最聰明的那一個，因為他沒有微博帳號：「周杰倫沒辦微博真的聰明」、「周杰倫沒有微博、昆凌是外國籍，好好笑」、「周杰倫根本沒用微博，最聰明」。

大陸央視新聞發文內容強調「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一 」，目前台灣藝人楊丞琳、陳妍希、張韶涵等人皆轉發該篇貼文表態，但包括王心凌、蔡依林、林心如、羅志祥、蕭敬騰等人，則是被標記在沒有轉發的名單中。