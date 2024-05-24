網紅陳沂常對社會熱門話題和名人新聞做出獨特見解，引起網友熱烈討論，成為近年話題女王代表之一。陳沂今（24）日無預警宣布加入「亞洲最大成人創作平台」SWAG，還自詡是新一代情色教主，拋出震撼彈；有網友好奇陳沂為何加入SWAG，她笑說自己「缺錢下海」，還表示她賣的不是尊嚴而是愛。

陳沂今在SWAG平台宣布28日會舉辦合作記者會，29日就是她的SWAG處女秀，還預告會同框「前國軍弟兄」壹柒柒，讓許多網友又驚又喜；陳沂也在臉書發文宣布加入SWAG的消息，有人好奇她為何加入，她不改幽默性格秒回，「缺錢下海～（誤）」。

陳沂開玩笑回應網友提問加入SWAG的理由。（圖／SWAG提供、摘自陳沂臉書）

另外，有粉絲對於陳沂加入SWAG感到不敢相信，因為過去陳沂曾說自己很貴，讓人不免聯想，「該不會SWAG真的給一大筆啊？」但陳沂鬆口，稱自己「賣的不是尊嚴，是愛」。

其實陳沂先前與許多藝人和網紅槓上，經常透過社群隔空交火，今年2月傳出她在台北住處附近被男子搭訕合影，卻遭對方出手攻擊，害她臉部和耳朵受傷，事後緊急開記者會表示不會向暴力妥協將提告，更懷疑兇嫌稱「認錯人」的說法。

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