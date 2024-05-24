彰化縣某國小代課男師2022年間約任教的女童小美到圖書館，伸魔爪揉胸猥褻；再約另名女童小麗，喝令口交2度得逞。一審時，狼師辯稱2女童開放、成熟，他不小心失去分際；小麗更是主動口交，過程讓他很驚嚇，後悔跟學生太親近。一審依強制猥褻、性交罪判刑10年；狼師在二審坦承犯行、表達悔意，法官改判5年，可上訴。

彰化縣某國小同班女童小美、小麗各指控社會科代課男師襲胸猥褻1次、2度逼迫口交性侵。

兩女童指證，老師2022年10月間以社群軟體IG約她們上午10時20分到學校圖書館見面，兩人依約到場，老師支開小麗，將門反鎖從後抱緊小美，用生殖器頂她屁股、揉胸，不顧她狂喊不要、掙扎拒絕，還湊近她耳際詢問：「舒不舒服？」，小美奮力掙脫才逃離。

狼師隔月再聯繫小麗，以要給糖果誘約她到圖書館，趁無人之際鎖門，對她撫胸、凶惡喝令要求口交，小麗被迫口交，因深覺噁心，10秒後表明「不行！不能接受」，逃離現場。

狼師同年12月10日另以小美也會到場，再誘騙小麗到圖書館。小麗到場，狼師即露出恐怖面目，厲言大吼要求口交，不從就掀她曾口交，遭指責、退學；小麗被迫口交約30秒後，表示「很噁心」，開門逃跑。

事後，小美不堪壓力向家人透露遭狼師侵犯，經家長告知校方，並報警。兩女都證稱，不敢張揚是因老師說「不能說出去」，否則他不能當老師、會被關，她們會被退學。

事後，小美常做惡夢；父證稱，女兒作息變不正常，晚上會聽到她尖叫驚醒。小麗獨處常害怕哭泣，經醫院診斷有急性壓力反應；父說，女兒常緊張摳手，傷害自己。

狼師坦承猥褻小美、讓小麗口交，但辯稱未違反2女童意願，他想當跟學生很近的老師，跟小朋友聊天卻變得沒有分際，逾越了界限；加上她們想法很開放、成熟，「我才不小心，過了那個分際」。

狼師主張小麗主動對他口交，描述案發過程辯稱，小麗突然說要幫他，主動拉下他的褲子，就做口交行為，他在過程中不是很享受，而是很驚嚇，很後悔跟學生相處太親近。

一審以兩女童證述及情節相符，認定該師對未滿14歲女子，犯強制猥褻1次、強制性交2次，擔任教職卻逾越性別紅線、背棄教師倫理，侵害任教女童，敗壞社會對教師高度信賴，讓廣大教師蒙羞。

法官審酌該師辯稱一時失分際的不慎舉止、被害人主動等理化自身行為，雖與被害人、法定代理人達成和解，已各賠償40萬元、80萬元，但犯後態度普通，依對未滿14歲女子犯強制猥褻及性交罪等共3罪，判處徒刑10年。

該師不服上訴，台中高分院法官以該師在二審審理時坦承犯行，具悔意、已積極填補犯罪造成損失，被害人及法定代理人均願原諒、不追究刑責，而撤銷原判，改判徒刑5年。

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