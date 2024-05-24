今(24)日台北地檢署指揮警方，前往藝人賀軍翔住處搜索查扣手機等相關證物，且賀軍翔當時人在家，也配合警方進行搜索行動，但沒有被警方拘提或帶回警局；有知情人士爆料，疑似遭賀軍翔性騷的酒店妹，找來道上兄弟要賀軍翔出面談判，也揚言不出面便報警，但賀軍翔擔心自身安全未出面，後來就被報警提告。

據《TVBS新聞網》報導，有知名人士爆料，這名酒店妹找道上兄弟要約賀軍翔出來談判，且揚言若賀軍翔不出面便報警，然而，賀軍翔擔心有危險未赴約，接下來便發生遭到提告的事情。

據悉，賀軍翔日前遭酒店妹指控疑涉一起妨害性自主案件，被松山警分局移送台北地檢署偵辦，將賀軍翔列被告，為保全證據，今日(24)日上午指揮警方持搜索票搜索賀軍翔北市民生社區住處，查扣賀手機，但沒有傳喚、拘提賀軍翔；由於，賀軍翔之前在北市知名的酒店，遭控性騷及強制猥褻，警方先前已通知賀軍翔及當事人到分局製作筆錄，警方私下表示，妨害性自主案件十分敏感，加上偵查不公開，所以無法對外透露。

北檢表示，本案涉及當事人隱私，賀軍翔涉案案由及情節不便說明。本案是否為酒店公關，無法說明。