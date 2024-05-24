台南將軍扇形鹽田設置有地景藝術裝置「生命之樹」，繼今年3月榮獲「美國謬思設計大獎」後，昨日（5／23）再奪下「美國紐約建築設計獎」，2024兩度斬獲國際大獎。台南市府表示，生命之樹旨在展現鹽業與海洋文化特色，以吸引遊客親近大海，此次得獎也讓台南絕美地景躍上國際舞台。

市長黃偉哲與藝術家楊士毅合影。（圖／台南觀旅局）

台南青鯤鯓扇形鹽田名列交通部觀光署「台灣觀光100亮點」之一，其中設有由藝術家楊士毅與市府合作建造的地景藝術裝置「生命之樹」。生命之樹在今年內兩度獲得國際大獎，繼3月奪得美國謬思設計大獎後，昨日（5／24）再傳捷報，獲得「美國紐約建築設計獎」。台南市長黃偉哲表示，「生命之樹」在今年已經連續斬獲二項國際設計獎雙喜臨門，是對於市府團隊努力的肯定，台南的絕美自然地景躍上國際舞台。

台南觀旅局長林國華指出，「生命之樹」是以鹽田的扇形輪廓為基礎，以俐落的線條象徵鹽田所必需的陽光，在鹽田中創作出一個呈現扇鹽之美及鹽地精神結合而成的生態教育親水藝術作品。裝置藝術的雕塑襯托出光影變化，從而強調了陽光跟隨時間軌跡的意義。林國華強調，市府與團隊獲得國際獎項的肯定，未來也將繼續讓台南「做的更好，過的更好」。

台南市府補充，紐約建築設計獎享有盛譽，意在表彰世界上傑出的建築設計。藝術家楊士毅表示，設計之初是想引導人們走進鹽田，感受身邊的陽光，回想以前鹽工的辛勞，繼而在廣闊的鹽田中沉澱心靈，裝置旨在展現鹽業和海洋文化的特色，吸引遊客親近大海、尊重大海，回顧過去並展望鹽業的未來。