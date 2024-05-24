因為買遊戲機而發生命案，這起事件發生在美國！一名44歲人妻薇妮絲（Vinnice Leon），和丈夫雷昂（Robert Leon）為了買PS5或Switch起口角，丈夫想買PS5，妻子卻說已經下訂Switch，丈夫當場暴跳如雷，先是動手打了妻子巴掌，隨後又爆打車窗洩憤。看到丈夫失控，妻子嚇壞開車逃離之時，丈夫竟跳上引擎蓋，結果被甩飛頭部著地，因腦溢血死亡，曲折離奇的案情也引發網友熱議。

綜合外媒報導，這起案件發生在當地時間3月25日中午12時許，發生地點在密西根州霍蘭市一家溫蒂漢堡停車場，當時薇妮絲和丈夫雷昂帶著女兒一起外出用餐，兩人因為購買遊戲機起了口角。隨後雷昂怒狠狠打了薇妮絲一巴掌，並下車怒捶車窗，把薇妮絲及車上女兒嚇壞了，母女倆想開車逃離現場，結果雷昂突然跳上引擎蓋，被薇妮絲甩下車，頭部著地腦溢血，經搶救後宣告不治。

案發後薇妮絲表示，當時並沒有要拋下丈夫，只是想先開到附近的停車場，讓丈夫冷靜一下，沒有想要傷害對方的意思，沒想到對方會突然跳上車，她緊張想離開才導致意外發生，薇妮絲也被依照危險駕駛致他人死亡罪起訴。法院開庭審理後，裁定薇妮絲繳交1000美元（約台幣3.2萬元）保釋金後釋放，案件將於28日重新審理。