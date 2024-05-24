5月除了是報稅季外，家中有適齡孩子的家長還有一件必做的事情，那就是要抽公幼！不過網友忍不住抱怨，明明一直說少子化嚴重，但公幼、公托卻還是超級難抽，甚至還有人透露新北市的公幼候補排到100位，讓不少人感嘆「這樣的情況誰敢生啊」。

鄉民「KSHLO」昨（23）日在PTT八卦板表示，5月除了要報稅外，也是很多家長準備要抽公幼的日子，雖然他自己的小孩因為去年沒抽到的關係已經去上私幼了，但仍聽到很多雙北的同事抱怨很難抽，幾千個人搶抽百來個名額，完全感受不到少子化的問題。

原PO透露，實際上的中籤率推測大概只有10％到20％而已，若沒中簽就必須要改抽準公共，若還是沒抽到就只能去念很貴的私立，一個月跟公立整整差了1萬元，「這樣的情況誰敢生啊？」

其他人紛紛指出「是公幼太少」、「真的只能辭職在家顧小孩」、「新北真的很難抽，我家附近公托候補排了100個」；不過也有人說「近年新北比較難抽，台北有些中籤率100％甚至還有缺額」、「私立雖然貴但可以比較晚去接，雙薪家庭又沒有後援的只能乖乖送去」。