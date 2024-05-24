華劇「華燈初上」劇中描述酒店女子的愛恨情仇，自2022年開播後，掀起全台追劇熱潮，酒店神秘面紗，不少人想一探究竟。一名26歲、前AV女優Q比，目前在八大行業裡的禮便店工作，她接受《新聞歸剛欸》專訪自爆，「曾暈船一位年近50歲、身價上億已婚的建設公司大老闆」。即便戀情三個月就告吹，卻讓她「愛到走火入魔」。

【新聞歸剛欸】暈船身價上億已婚賓利大老闆！24歲酒店妹「愛到走火入魔」

有句話「歡場無真愛」，年輕貌美的女孩，一旦踏入複雜的酒店環境裡，充滿錢與情的迷幻世界，對於夢幻愛情還能有所憧憬嗎？酒店妹Q比談及在酒店與客人的情場史，她毫不避諱大方分享。

Q比身材相當火辣，大方分享酒店感情史。（游定剛拍攝）

身邊不乏開賓士、Porsche等名車的客人，有次上了某建設公司大老闆的賓利車後，Q比驚覺，「是賓利，這位人物有點大咖，我還故作鎮定」。而對方相當紳士，Q比透露「前兩次碰面僅吃飯就給3萬元小費，第三次滾床單就給10萬元」。

Q比層暈船身價上億「賓利」大老闆。（游定剛拍攝）

當時雖然知道對方已婚、有小孩，至今已無聯繫。不過，Q比談到那段無緣的感情，語氣無奈地說，「到後面我太黏他了，我那陣子也發瘋了，愛到走火入魔的地步，遇到其他超愛的89(即為八家將)類型，我完全都沒有反應」。就連店內幹部都看不下去「談什麼戀愛？年紀輕輕又暈船，暈成這樣怎麼上班」。

Q比對於感情仍有憧憬。（游定剛拍攝）

還會在歡場尋找另一半嗎？Q比則說，「我客人都不差，也蠻帥的，男生也有看小姐夠不夠紅的心態，但我的思維有改變，過去做了很荒唐的事，現在想慢慢轉型，拍正向、話題性的影片」。