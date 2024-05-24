一名28歲男子在家裡洗澡半個多小時都沒出來，家人覺得不對勁，打開浴室門一看，驚見他倒臥地板，送急診出現兩眼上吊、牙關緊閉的情況，當下醫師判斷是癲癇發作，後來抽血確認為一氧化碳中毒所致，而禍首與家中瓦斯型熱水器裝設位置有關。

醫學中心急診部主治醫師在粉專「急診男爸one」發文提到，當時男子家人想說「今天也洗太久了吧？」又再過了一陣子，決定去查看到底怎麼回事。到浴室前敲門，卻一點回應也沒有，驚覺不太對勁，連忙把門推開，驚見其倒臥在浴室地板，動也不動，一點反應也沒有，叫了救護車，很快就送至急診。

醫師說，幫病患挪到病床當下，就看到對方兩眼上吊、牙關緊閉，判斷是癲癇（seizure），立刻推了一支Ativan，還好順利把癲癇壓下來。但後續家屬表示，男子從來沒有癲癇病史，安排各項檢查發現，病患血液中的「一氧化碳血紅素」數值高達60%。

後來才了解，原來男子家中的瓦斯型熱水器，是裝在浴室裡面，且浴室還沒有對外窗，「這樣的組合，導致一氧化碳中毒，根本是早晚都會發生的事。」醫師也藉此提醒，自家居住環境，真的要注意，務必要留意家中通風狀況，才能避免一氧化碳中毒。

大千醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗先前說明，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，常因天冷門窗緊閉，加上室內空氣不流通，造成瓦斯燃燒不完全所產生。由於一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害，甚至死亡。

蔡建宗示警，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡，若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。當發生一氧化碳中毒事件時，要立即送往設有高壓氧中心醫院就診，同時接受高壓氧治療，以減少日後產生神經後遺症的情形。