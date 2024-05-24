因參與Netflix韓國實境秀《單身即地獄3》爆紅的劉恃蘟（유시은，又譯柳詩恩），因美麗臉蛋神似BLACKPINK成員Jennie，被封為「小Jennie」，近日帶著媽媽來台旅游，今（24日）也出席皮拉提斯活動，她透露10年前曾與妹妹來台旅遊，難忘當時有吃到烤鴨、火鍋等，此次也想逛逛夜市，並稱會挑戰吃臭豆腐放到YouTube跟粉絲分享，其中最驚訝的是走在路上一直被認出來，「飯店樓下有位粉絲一直在等我，所以我不僅一起拍了照，還為他簽名5次以上」。

劉恃蘟目前IG追蹤人數已高達118萬人，笑說「工作大概比之前多了3倍以上，真的非常感謝大家的喜愛」，但她表示，因為自己是選美比賽出身，加上目前的工作是模特兒，所以對於鏡頭並不陌生，參加完節目後，確實也深刻感受到自己的知名度有變高許多，「但我不會覺得壓力很大或有很有負擔」。她也不忘澄清《單身即地獄3》真的沒有劇本，「我們連自我介紹都是自己想的」，自己當初也是因為想談戀愛才上節目，「也因為都相當投入其中，所以結束後有段時間很難脫離」。

劉恃蘟24日出席皮拉提斯活動俏皮比臉頰愛心。（羅永銘攝）

劉恃蘟此次帶媽媽（右後黑衣）一同來台旅遊，媽媽也不時拿出手機和相機記錄現場。（羅永銘攝）

雖然節目上與小3歲男嘉賓崔民又配對成功，但劉恃蘟表示目前是單身，坦言節目結束後，2人有試著相處看看，但各自工作都很忙就漸漸情淡，還笑曝「我在節目事前訪問中說我不喜歡年下男，但最後結果是...」，不過成員之間都很常約見面，「來台灣前兩天我們還有一起吃飯」。她也大方分享，自己的理想型是朴寶劍，「我其實很看臉，長相是優先條件，特別喜歡狗狗臉，然後要長得高，還有性格也要溫柔」，並表示也可以接受異國戀，希望可以遇到自己的真命天子。

劉恃蘟很驚訝此次來台走在路上一直被認出。（羅永銘攝）

劉恃蘟透露自己目前單身，也可以接受異國戀。（羅永銘攝）

劉恃蘟也笑說，看到節目播出後，發現自己會一直歪著頭和摸頭髮，「難怪我拍攝那陣子脖子特別痛，不過之後就有馬上就改過來了，姿勢也在我練皮拉提斯後矯正很多」，更自嘲，自己平常是很幽默的個性，「不知道為什麼在節目裡看起來很扭扭捏捏，有點可惜，不然其實我也是很會照顧別人的個性」。不過身邊的朋友則都表示不意外，「他們都覺得我只要一談戀愛，就是會那種勇往直前的模樣，且喜歡跟不喜歡會很明顯寫在臉上。」