女星伊能靜與「哈林」庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利近日從紐約大學畢業，父母倆各自出席畢業典禮引起網友熱議，小哈利畢業後就急忙飛到上海開工，而伊能靜23日也曬出與小哈利會合的片段，但聽到兒子不來看她直播，讓她直接虧兒子「你都去看你爸演唱會」，不避諱的發言讓網友大讚是「離婚教科書」。

伊能靜23日分享小哈利探班的影片，說明自己忙於準備直播，來不及去機場接機，沒想到小哈利還在直播前給她探班，讓她開心地為兒子介紹工作環境，還許願兒子有天能替她改造一番。

接著伊能靜問小哈利這幾天有什麼安排，並提到自己24日要直播，但小哈利卻回答要去逛街、找朋友，讓伊能靜醋勁大發，「你都去看你爸演唱會，你不來看我直播」，小哈利聽完立刻尬笑，最後還是答應她會去探班。

伊能靜吃醋小哈利不來自己直播。（圖／小紅書 伊能靜）

而影片中母子倆的親密互動，以及不避諱提到前夫，引來網友紛紛大讚，「一句話看得出，即使父母分開了，大家的關係也處得很好，莫名的感動到」、「好喜歡這種氛圍」、「伊能靜真的是用愛灌溉出這麼好的孩子」，父母倆對小哈利的關愛更被網友譽為「離婚教科書」。