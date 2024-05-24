農業部第7屆百大青農選拔出爐，桃園市個人組吳承燁及吳彥德青農2人入選，團體組葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭4人入選，成績相當優異，桃園青農善用科技智慧開創生產模式，且以從農為榮。桃園市政府農業局長陳冠義今日到二位得個人獎項的青農農場、養殖場貼紅榜祝賀。

桃園市農業局表示，第7屆百大青農分農糧、漁業、畜牧及林業等4組個人申請類別及團體組進行遴選，入選百大青農自今年6月1日起輔導兩年，農業部將提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。

農業局說，桃園青農在不同領域大放異彩，個人組獲選的青農吳承燁，因家裡經營花卉，自幼就愛拈花惹草，積極開發新品種花卉及維持盆花品質、產量，舉凡在聖誕紅、長壽花、繡球花等溫帶花卉的供貨交易表現都非常出色。2023年度參加全國高品質聖誕紅盆花評鑑，榮獲紅色9公分盆徑冠軍、紅色15公分盆徑冠軍以及最大獎「聖誕紅達人」殊榮。

農業局提到，個人組獲選的青農吳彥德，為農業局去年培訓第11屆青農，本身經營大昇水產養殖場，彥德以智慧與節能設施為基礎，結合水試所與海洋大學養殖技術，將場域建立成為桃園的示範型養殖場。又與社區及組織、青農、養殖青年團合作，營造多元市場，並與學術單位與公家機關合作，進行海洋保育與復育活動。

農業局也說，在團體組獲選的青農葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭為龍潭茶產業代表，四人合作以茶產業六級化為主軸，並以食農教育作為整體的串聯，結合製茶、品茶、茶園管理及植物醫生，多元化擴大茶產業的經濟效益，將合作模式應用在各產業，讓更多青年投入農業。

農業局表示，面對農村人口老化問題，為使農業能永續發展，鼓勵年輕人回鄉從農，桃園市政府持續開辦青農友善輔導計畫，今年邁入第12屆，輔導更多年輕朋友加入青農行列，同時市府配合中央政策，特別訂定「桃園市青農友善創業貸款補助計畫」，給予一般青農最高500萬元、百大青農1000萬元，5年內之利息補助。

農業局指出，未來桃園市政府會更積極整合各項輔導資源，導入智慧科技農業專業知識課程，由農業達人協助人才培育，透過培訓計畫建立科技創新產銷模式，穩定生產及通路後結合休閒農業，逐步帶動農業轉型。希望可以讓從農、創新經營者穩健成長，並持續擴大規模、朝創新加值發展。