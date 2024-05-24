近日立法院因藍白提出的擴權案大亂，引發台灣各地自發性地集結運動，而高雄中學學生也在24日晚間5時許舉辦肥皂箱活動，訴求充分討論、理性溝通。活動先由主辦人講述活動主旨，再來由有話想說的學生上台發言，最後由登記想發表意見的公民上台發表意見，充份展現「理性溝通」的宗旨。

主辦方王同學表示，最近國會吵得火熱，正反雙方都有自己的看法，因此希望在校園裡面提供個機會，讓校園裡面提升政治參與的機會，讓有不同意見的人可以彼此分享。這個活動的發想是因為5月17日開始紛爭，大家都封閉自我、畫分界線，因此才希望大家能保持開放的態度，來討論此次爭議，也希望此次活動可以開啟理性溝通的大門。

民眾邱先生表示，現在能有這樣溝通的平台是非常珍貴的，政治的事情要關心，但政治的問題要關心真的很難，非常多的溝通的場合和對話很難能夠和平對話，因為現在網路的演算法都會推算你所熱衷的事物，那當然不同立場的人根本沒辦法接受到這樣的資訊。

此次雄中學生自辦的肥皂箱活動吸引不少學生前來聆聽，也有不少民眾、學生上台發言，各自闡述自我的想法，讓主辦方王同學表示，對於主辦方來講當然是樂觀其成，不管上來報告的民眾闡述的什麼想法，主辦方都非常樂見。