梅雨季節到來，根據台中市警局統計，去年3、4月下雨天數僅9天，造成2萬3143件交通事故，當5、6月梅雨季節來臨，下雨天數增加至24天，事故率就增加近千件，其中又以機車自摔占比達87.1％，警方表示，因天雨路滑易造成「水漂效應」，呼籲駕駛人除了減速慢行，千萬不要大幅度轉動方向盤或用力踩下煞車，導致車輛失控而釀禍。

根據中央氣象局發布今年梅雨資訊，從5月20日開始接近台灣，一直持續到5月底，由於路面積水常會使車輛發生「水漂效應」，導致車輛宛如浮在水上失去抓地力而失控，因此如何避免水漂效應發生、或是碰上後要怎麼挽救，便是雨季行車最重要的保命課題。

根據台中市警局交大統計，去年3、4月下雨天數9天，造成2萬3143件交通事故，當5、6月梅雨季節來臨，下雨天數增加至24天，事故發生達2萬4099件，增加956件；其中機車自摔的件數也高達994件，占全部車種比例達87.1％。

交通警察大隊長劉明興表示，駕駛人遇大雨可開啟車頭燈，以提高自身車輛能見度，並拉大行車安全距離，另外雨天也要減速慢行，避免水漂效應造成車輛打滑失控；若是不幸遇上水漂失控打滑，千萬不要大幅度轉動方向盤或用力踩下煞車，務必抓緊方向盤維持行進方向，並稍微鬆開油門，待車輛恢復穩定後再輕踩煞車減速。

台中市警局也提醒用路人，雨天視線不佳，駕駛車輛應更小心謹慎減速慢行，注意行車安全，如有行經壅塞路段，務必遵守現場幾元、義交人員指揮疏導，保持耐心行駛，確保交通安全。