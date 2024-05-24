立法院今天（24日）持續審議國會改革法案，引來多個團體聲援及抗爭，為免雙方發生衝突，北市警方以青島東路為界部署警力，將不同意見的團體隔開，並呼籲民眾理性表達訴求。前立委郭正亮認為，民進黨目前的作法，就是就是在耗時間，希望搞到下禮拜二也搞不完，並藉此沖掉大陸軍演的消息。他不禁說，綠營不要以為藍白沒有群眾。

郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他有問立委，下禮拜五是施政報告，民進黨就是希望搞到下禮拜二也搞不完，現在條文還有30條左右，而民進黨是連自己的條文都反對，就是在耗時間。若是耗到下禮拜二，還是沒過，下禮拜五的施政報告已經排好，除非藍白變更議程 ，但這事茲事體大，這是其中一個原因。

郭正亮接著指出，還有另外一個原因，就是用這個消息來沖掉大陸軍演的消息 。所以綠營所有的臉書、1450都出動，還有綠媒、政論節目在那邊吆喝。他們不要以為藍白沒有群眾，大家不要被這個誤導。

郭正亮更點出，像519民眾黨的遊行群眾就有8000人，韓粉原本也有很多人要來立院外，但藍白都在克制，並要求它的群眾不要到現場，因對立的群眾到現場，就是打架。結果當家的執政黨卻鬧事成這樣，丟不丟臉，他甚至表示，從沒看過這樣的執政黨。 況且通過的條文，4條都已經公布了，都沒有違反世界流行的民主規則，民進黨則連自己的條文都表決8次，在拖延時間，這樣的黨，根本沒有執政的資格。