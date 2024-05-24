櫃買中心表示，本次ICMA年會總計有來自47個國家或地區之市場監理機構、發行人、中介機構及專業投資機構等427家機構代表，合計超過1,100人與會，討論議題涵蓋國際資本市場發展趨勢與展望、金融科技與數位化資產、永續金融的未來與轉型金融挑戰等，參與機構代表進行廣泛的討論及意見交換，櫃買中心期盼藉由積極參與國際組織活動，強化與國際市場的連結，以提升我國市場之國際曝光度。

為協助高碳排產業轉型邁向淨零排放，櫃買中心刻正研議建立我國轉型債券制度之可行性，因此藉由此次機會和ICMA、日本證券業協會（JSDA）及東方匯理銀行（CACIB）分別進行會談，分享我國永續發展債券發展概況，並就轉型債券之市場推動情形及實務作法進行交流。

另外，亦參與「金融前沿：日本氣候轉型」之圓桌論壇，深入瞭解及交流日本氣候轉型債券之成功推動經驗，以作為後續我國制度規劃之參考。

櫃買中心致力於我國永續金融發展，截至24日，我國永續發展債券市場累計已發行209檔，發行總額達6,002.87億元，顯示永續發展債券已成為我國發行人落實ESG並向市場宣示永續發展決心的籌資利器。

展望未來，櫃買中心將持續追蹤國際永續發展債券市場之發展趨勢，擴大及完善我國永續發展債券商品範疇，以打造更具國際競爭力的永續發展債券市場，讓永續發展成為台灣新價值。