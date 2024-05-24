新加坡航空（Singapore Airlines）倫敦飛新加坡SQ321航班周二（21日）途經緬甸靠近泰國上空遭遇極強烈亂流，許多乘客與部分機組員遭到拋飛受傷，1名73歲英籍乘客疑似心臟病發喪命，數十人重傷。新航周四（23日）晚間表示將加嚴機上因應亂流的措施，航程中安全帶警示燈亮起時，不僅即刻停止提供熱飲，就連餐點服務也將暫停。

新加坡《海峽時報》周五（24日）報導，新航班機以往遇到不穩定氣流時空服員僅停供熱飲，最新因應亂流措施與過去不同之處在於，所有餐飲服務均予暫停。遭遇惡劣天候情況下的其餘現行安全措施也全數不變，包括機組員固定艙內鬆散物品、建議乘客回到座位並繫妥安全帶、留意可能需要協助的乘客（例如正在洗手間的乘客）。

新航一名發言人表示：「新加坡航空將繼續檢視本公司工作流程，因為旅客予機組員的安全至為重要。」

新加坡交通部長徐芳達周五說明，新加坡調查人員已開始檢視從事發航機駕駛艙語音記錄器與飛行記錄器取得的資料。

新加坡航空SQ321倫敦往新加坡航班，21日在緬甸安達曼海上空遭遇強烈亂流，1人不幸死亡、多人重傷。

周二SQ321航班以波音777-300ER機型執飛，乘客211人、機組員18人，遭遇亂流時已自倫敦起飛約11小時，正值早餐時間，距離降落約3小時。事發之前許多旅客並未繫安全帶，突如其來的猛烈晃動僅維持幾秒，部分機組員在走道上供應餐飲，餐盤飲料杯齊飛，機組員與多名乘客遭拋飛，甚至有人撞到機艙天花板，頭破血流。航機轉降曼谷後，傷者在曼谷就醫住院，收治院方周四表示仍有48人住院，其中20人在加護病房。部分乘客與機組員則搭乘支援航班於周三清晨飛抵新加坡。

路透社報導，SQ321每天自倫敦飛往新加坡，飛航追蹤網站FlightRadar24資訊顯示，亂流事件發生以來，這個航班已完成2次飛行，並且繞過周二遭遇激烈亂流的緬甸安達曼海上空，飛行時數並無明顯差異。

新加坡航空在全球民航界飛安紀錄優良，上一次發生致死的飛安事故是將近24年前，2000年10月31日，波音747執飛的SQ006航班在台灣桃園機場準備起飛時遭遇颱風暴雨，航機錯闖施工中的跑道導致起飛失敗，機身起火爆炸奪走83條人命。